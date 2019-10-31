حمدي فتحي: فايلر والبدري ينصحاني بالتقدم للأمام والمنافسة لصالح الأهلي

قال حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إن تسجيله الأهداف مع الفريق جاء بسبب تعليمات ريني فايلر مدرب الفريق بجانب حسام البدري مدرب المنتخب، مشيرا إلى أن مثله الأعلى عالميا سيرخيو بوسكيتس نجم برشلونة وفرانك لامبارد أسطورة تشيلسي وستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح فتحي عبر برنامج "اللعيب" قائلا: "ريني فايلر يتحدث معي كثيرا وكذلك الجهاز الفني للمنتخب بشأن ضرورة التقدم للأمام لأنني أنفذ المهام الهجومية جيدا".

وأضاف "التقدم للأمام مطلوب لأن لاعبي الوسط القادمون من الخلف لا يراهم المنافس، وأتمنى أن يحالفني التوفيق دائما فهو العامل الأهم في إحراز الأهداف".

حمدي فتحي شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات مع الأهلي سجل خلالها هدفا، كما أنه سجل في المجمل بقميص القلعة الحمراء 3 أهداف في 20 مباراة بكل المسابقات. ولم يخسر الأهلي في وجوده في الملعب سوى مرتين وفاز في 18 مرة.

واستطرد صاحب الـ25 عاما "أشكر حسام البدري على الثقة واستدعائي للمنتخب، وأتطلع للتواجد باستمرار والمساهمة في الفوز بكأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وانضم حمدي فتحي إلى منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري، وسجل هدف انتصار الفراعنة وديا ضد بتسوانا بعدما لعب لمدة 37 دقيقة.

وتطرق لاعب إنبي السابق للحديث عن مثله الأعلى قائلا: "أحب بوسكيتس ولامبارد وجيرارد، وأتابع الكثيرين لأتعلم منهم، وفي مصر حسام غالي وحسام عاشور ومحمد شوقي لقد تعلمت من عاشور الكثير في المران، وفخور بالعمل معه".

وأردف "المنافسة لصالح الأهلي، ويلعب من يستحق، ولا أمانع الجلوس احتياطيا طالما لمصلحة الفريق".

وأتم "الثنائي علاء عبد الصادق ومحمد فضل أول من تحدث معي بشأن الانتقال للأهلي وأخص بالذكر فضل وأشكره، لأنه أحد الأسباب وراء انضمامي للفريق".

الأهلي ضم فتحي في شهر يناير الماضي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف. وكان رئيس نادي إنبي قد أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com أن النادي البترولي حصل على مبلغ 25 مليون جنيه بجانب بنود إضافية تمنحه الحق في 5 مليون أخرى بناء على مشاركات اللاعب.

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