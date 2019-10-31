الشناوي يحكي عن رفض الأهلي لعرض ستاندرد لييج.. وآخر تجاهله من أجل العودة

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنه كان قريبا من الانتقال إلى ستاندرد لييج البلجيكي حينما كان لاعبا شابا ولكن الصفقة توقفت في النهاية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشناوي في حديثه لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" عن الواقعة: "قدم النادي البلجيكي عرضا ولم أستطع الحصول على تأشيرة السفر".

وواصل "بعد ذلك بـ10 أيام استطعت السفر ومكثت لشهر هناك ولكن المفاوضات بين النادي البلجيكي والأهلي لم تتم".

وأردف "بعد عودتي بعام لم يقيدني الأهلي بسبب تفضيله لأمير عبد الحميد ورمزي صالح في ذلك الوقت ورحلت، ومع رحيلي دخلت في تحد خاص مع نفسي بأنني سأعود مجددا للأهلي".

وأكمل الشناوي "الأهلي هو النادي الذي جلست فيه أكثر ما جلست مع أسرتي، كل شيء تعلمته كان في الأهلي".

وتابع حارس مرمى منتخب مصر حديثه "انتقلت إلى طلائع الجيش وهناك برزت على الساحة الكروية ومن ثم انتقلت إلى بتروجيت لثلاث سنوات قبل العودة للأهلي".

وأضاف "أحببت طلائع الجيش كثيرا فهو الذي ساعدني على الظهور في الدوري، وكنت في طريقي أيضا في إحدى الفترات للانتقال إلى الإنتاج الحربي لكن توقف الدوري حال دون ذلك".

وعن عودته للأهلي قال الشناوي: "جاء عرض لي من البرتغال وحينما جاء إلي عرض الأهلي رفضت الاحتراف من أجل الأهلي للعودة إلى منزلي".

وأتم "العودة للأهلي كان أسعد يوم في حياتي".

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