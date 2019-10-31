بالفيديو – موناكو يُزيد من أوجاع مارسيليا ويقصيه من كأس الرابطة الفرنسية

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:37

كتب : FilGoal

موناكو - مارسيليا - كأس الرابطة الفرنسية

تواصلت نتائج مارسيليا السلبية تحت قيادة البرتغالي أندريه فيلاش بواش، بعدما ودع كأس الرابطة الفرنسية أمام موناكو بالخسارة في دور الـ 32 بنتيجة 2-1.

فريق الجنوب لم يحقق سوى فوز وحيد في المباريات السبع الأخيرة إذ خسر في 3 وتعادل في مثلها.

في المقابل واصل موناكو انتصاراته الأخيرة بالفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة بعد الفشل في تحقيق الفوز في أول 6 مباريات محلية.

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فوز موناكو جاء عبر ثنائية كيفين أوجستين في الدقيقة 25، ثم أضاف روبن أيجيلار الهدف الثاني في الدقيقة 40.

مارسيليا قلص الفارق في الدقيقة 77 عن طريق هدف عكسي من حارس موناكو لوكومتيه بالخطأ في مرماه لكنه لم يكن كافيا ويودع الفريق الجنوبي البطولة بشكل مبكر.

وينضم موناكو رفقة الأندية المتأهلة بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وليل وأولمبيك ليون وسانت إيتيان ورين وستراسبورج بدءا من الدور المقبل.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة للبطولة من أجل تقليل عدد المباريات المحلية التي فاز بلقبها باريس سان جيرمان في 8 مناسبات سابقة.

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