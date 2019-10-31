الشحات يبرر احتفال "ماذا أفعل للانتقال للأهلي؟".. ومتى تدخل الخطيب في صفقته

لم يجد حسين الشحات حرجا من الإعلان أنه سعى للانضمام إلى الأهلي أكثر من مرة قبل أن ينتقل من المقاصة إلى العين الإماراتي في يناير 2018 بصفقة إعارة مع خيار البيع النهائي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات: "وقعت على عقود مع عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي واتفقنا سويا على تقاضي نفس الراتب الذي أحصل عليه بنادي المقاصة".

وأضاف خلال استضافته بقناة الأهلي "بعد مفاوضات متبادلة بين الناديين، فوجئنا بعرض من العين الإماراتي، وتحركات جدية لإتمام الصفقة خلال 4 أيام على الأكثر لأن القيد كان سيغلق يوم 8 يناير".

وأشار "بعد مباراة المقاصة والمقاولون يوم 4 يناير، وقعت مع الوكلاء بشأن التفاوض لانتقالي إلى العين، وأبلغت عصام سراج أكثر من مرة، ولكنه لم يرد علي سواء على مكالماتي الهاتفية أو رسائل نصية عبر (واتس آب)".

وتابع "رد علي في اليوم التالي، وقال لي لا تقلق، أتحدث مع كابتن سيد عبد الحفيظ والمسؤولين بالنادي حول انضمامك، في الوقت الذي كان نادي العين يتحرك بكل جدية".

وعن الاحتفال بهدفه في الأهلي قبل أيام قليلة من انتقاله إلى العين، رد الشحات "لم أقصد به شيئا، اكتفيت برفع الذراعين جانبا، لأقول (ماذا أفعل لأنضم للأهلي؟)".

وأشار "فعلت ذلك وسط مفاوضات قوية من مسؤولي الأهلي، وفي نفس الوقت عدم قناعة البعض بي في انضمامي للفريق".

واستطرد "قبلها بعام وصل بي الحال، أنني ألححت على البعض من أجل الانتقال للأهلي، ثم تحدث معي وكلاء لاعبين بترشيحي لأندية أخرى بداعي أن الأهلي لا يريدني، ولكنني رفضت وقررت الاستمرار في المقاصة".

وكشف حسين الشحات موقفا مثيرا "لقد أبلغني عصام سراج بأن إدارة الأهلي ستكثف مفاوضات شرائي بعد مباراة السوبر بين الأهلي والمصري، وقلت له كيف، سألعب مباراة مع العين ضد الوصل في نفس اليوم بالدوري الإماراتي".

وأوضح لاعب الأهلي "بدأ مسؤولو الأهلي حلقة جديدة من المفاوضات مع العين صيف 2018، حيث تحدث معي كابتن محمد فضل ومحمد يوسف، وأبلغتهما أن نادي العين يحتفظ لاعبيه من أجل مونديال الأندية".

وأشار "تلقيت اتصالا هاتفيا من كابتن محمود الخطيب، ولم أرد في البداية، وعندما علمت أنه الرقم الخاص به، تواصلت معه مباشرة، واعتذرت له عن عدم الرد، لقد تخيلت أنه صحفي مصري يريد التواصل معي".

وأشار "لقد وجهت الشكر للكابتن، وقلت له تواصل مع إدارة نادي العين ثم أبلغني بما حدث وتمسك النادي الإماراتي باستمراري، ثم تحدث معي كابتن الخطيب مجددا قبل كأس العالم للأندية، وسألني (ما رأيك، نجدد المفاوضات مع نادي العين؟)، ورحبت على الفور، وتحدث معي مرة ثالثة بعدها بأسبوع لإبلاغي بأن العين وافق على بيعي للأهلي في مونديال الأندية".

وكشف في ختام تصريحاته "صممت على الرحيل، لحزني من تجاهل أحد مسؤولي العين وعدم الحديث معي، ورغم اعتراض الجماهير واللاعبين وإدارة النادي، بفضل حبهم لي، ثم سألني كابتن الخطيب في مكالمة رابعة وقلت له لم يتحدث معي مسؤول العين الذي كان يتولى المفاوضات والاتفاق".

وانضم الشحات للأهلي في يناير الماضي مقابل 5 ملايين دولار، وفقا لتصريحات عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، وتأكيدات اللاعب ذاته.

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