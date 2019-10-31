الشناوي: كنت قريبا من أستون فيلا.. وهذا ما حدث في أنباء انتقالي لـ يونايتد

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن قيام أستون فيلا بمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية لكن المحادثات لم ترتق للمفاوضات الرسمية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح في حديثه لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "تريزيجيه قال لي إن مدرب الحراس والمدير الفني سألاه عني خاصة بعدما شاهدني المدير الفني في لقاء جنوب إفريقيا خلال كأس أمم إفريقيا".

قبل أن يستدرك "لكنني كنت الاختيار الثاني لأستون في الانتقالات لو لم يضم اختياره الأول، يمكن القول إنني كنت قريبا منهم بنسبة 80%".

وعن حقيقة ما أثير حول رغبة مانشستر يونايتد في ضمه قال: "لا أعرف أي شيء عن العرض، ولم يوجد أي شيء".

وأتم "كل ما حدث إنني وجدت أحد الأشخاص من إنجلترا يحدثني عن أنه وكيل لاعبين وقلت له أي عرض يمكنك التحدث لإدارة الأهلي".

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