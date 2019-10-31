بالفيديو - براندت يعبر بـ دورتموند عقبة مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

جوليان براندت - دورتموند

قاد جوليان براندت فريقه بروسيا دورتموند للتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد التفوق على بروسيا مونشنجلادباخ، رغم التأخر بهدف نظيف.

أسود الفيستفالين فازوا على ضيفهم بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني من الكأس ليعبروا إلى دور الـ16.

ماركوس تورام تقدم للضيوف في الدقيقة 71، قبل أن يسجل براندت هدفين في الدقائق 77 و80.

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الفريقان انتظرا حتى الشوط الثاني من أجل هز الشباك، ولم يحدث ذلك سوى مع الربع الأخير من اللقاء.

تورام استغل عرضية من الجانب الأيسر ليرتقي لها عاليا مسجلا برأسه وسط مشاهدة من دفاع دورتموند.

والرد لم يتأخر.

براندت سدد كرة خادعة بيسراه اسصطدمت بأحد مدافع مونشنجلادباخ لتسكن في الزاوية الضيقة للحارس الذي كان رد فعله متأخرا.

وبعد مرور 3 دقائق فقط بدأ براندت هجمة بكعب القدم انتهت بعرضية من الجانب الأيمن استقبلها برأسه من داخل منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى اكتسح لايبزرج نظيره فولفسبورج، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري حتى الآن، بستة أهداف مقابل هدف.

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