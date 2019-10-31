الزمالك: رفضنا بيع محمود علاء في الصيف

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:07

كتب : بسام أبوبكر

محمود علاء - الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عن رفض ناديه عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق قبل عدة شهور.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر برنامج مساء الأنوار في قناة القاهرة والناس: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته".

وأضاف "ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".

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وأكمل "المدير الفني ميتشو يركز في الوقت الحالي على متابعة الناشئين والشباب وبالفعل تم تصعيد البعض منهم للفريق الأول".

وأتم تصريحاته "من ضمن أسباب الزمالك للتعاقد مع ميتشو هو إننا وضعنا خطة خلال موسم أن نعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار".

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