مدربه السابق: أحببت العمل مع الشحات.. ربما أضمه إلى دينامو زغرب

يحظى حسين الشحات لاعب الأهلي ومنتخب مصر بإعجاب المدير الرياضي لدينامو زغرب الكرواتي زوران ماميتش الذي سبق ودربه في العين.

حسين الشحات النادي : الأهلي

وقضى الشحات تجربة احترافية قصيرة لمدة عام واحد بقميص نادي العين الإماراتي قبل انتقاله إلى الأهلي في يناير 2019.

وقال ماميتش في رسالة فيديو بثتها قناة الأهلي: "الشحات كان من أبرز وأهم لاعبي العين الذين عملت معهم، لقد كان لاعبا رائعا وحماسيا، وقدمنا سويا عروضا رائعة منها مباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية".

وأضاف المدرب الكرواتي "أعلم أن الشحات عاد إلى بلاده ويلعب حاليا بصفوف الأهلي أحد أكبر الأندية في مصر، وأتمنى له التوفيق دائما، وأنا حاليا مديرا رياضيا لدينامو زغرب أحد أكبر الأندية في كرواتيا".

وتابع زوران "سعدت بالعمل مع حسين الشحات، وربما أتطلع لضمه لنادي دينامو زغرب، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

ورد حسين الشحات على تصريحات مدربه السابق "زوران مدير فني على أعلى مستوى، فهو مميز فنيا ويتسم بقوة الشخصية، وكان أحد عوامل نجاحي مع العين، بل رفض رحيلي، وأبلغ مسؤولي النادي الإماراتي أنه سيرحل حال بيعي".

video:1

طالع أيضا

فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر أرسنال

بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

فاروق جعفر يتحدث لـ في الجول عن الخطيب في عيد ميلاده