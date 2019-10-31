الشحات يروي كواليس صورته مع أبوتريكة.. وترشيحه لناشئي الزمالك

كاد حسين الشحات ينضم للأهلي في سن صغير، ورشحه البعض للانتقال إلى ناشئي الزمالك. كلها كواليس كشف عنها اللاعب الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء بانضمامه من العين الإماراتي في يناير الماضي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات خلال استضافته بقناة الأهلي: "نجحت في اختبارات ناشئي الأهلي أكثر من مرة، لكن في كل مرة أتوقف عن استكمالها نظرا لمغالاة نادي مدينة نصر الذي كنت ألعب ضمن صفوفه في المطالب المالية".

وأضاف "كنت أذهب للاختبارات تحت إلحاح شديد من أمي، واستجبت لرغبتها حتى لا تحزن، لقد كانت تحفزني دائما بشراء هدايا لي، وقلت لها: لا تحزني يوما ما سأنضم للأهلي".

وأشار إلى ترشيحه للانضمام لناشئي الزمالك، قائلا: "كان حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، مديرا للكرة وإداري بنادي مدينة نصر، وكان دائم التحفيز لي وزملائي بجوائز مالية كلما سجل أحدنا عددا معينا من الأهداف، وكان معجبا للغاية بمستواي، ورشحني للانتقال إلى ناشئي الزمالك".

صورة أبوتريكة

"كنت حينها أبلغ 14 أو 15 عاما" هكذا تذكر حسين الشحات واقعة التقاط صورة تذكارية مع محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل.

وأوضح "كان أبوتريكة حينها يصور إعلانا تليفزيونيا في نادي مدينة نصر، وصممت على الانتظار طويلا حتى التقط معه صورة تذكارية ووقع لي على قميص "ميدو" رقم 9 في مارسيليا، الذي أهداه لي كابتن حسام وصفي".

وواصل الشحات "إنها ذكرى لا تنسى، وصورة للتاريخ، لقد انتظرت ما يقرب من شهر ونصف لأحصل على صورة من هاتف صديقي، فلم أكن حينها أملك هاتفا، وذهبت إلى المدرسة خصيصا ليرى زملائي صورتي مع أبوتريكة".

لم يتوقف الترابط بين حسين الشحات وأبوتريكة عند مجرد هذه الصورة التذكارية، بل أكد الشحات "لقد تلقيت مكالمة منه بعد أول مباراة لي مع نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية".

وأردف "لقد هنأني على الأداء وتمنى لي التوفيق، وبعد انتقالي للأهلي، يكفيني المنشور الذي كتبه أبوتريكة عني".

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رحيل بالصدفة

روى حسين الشحات قصة كفاح طويلة بدأها بمسيرة 15 عاما بين ناشئي نادي مدينة نصر، وراتب لا يتجاوز 15 جنيها، ثم زاد إلى 200 جنيه بتصعيده للفريق الأول، قائلا "لم أصدق نفسي حينها، ورقة الـ200 جنيه كانت مطبوعة حديثا".

وكشف "تلقيت عرضا للانتقال إلى ناشئي المقاولون وبتروجت وبورتو، وكذلك الأهلي، وحسام وصفي كان يريد انتقالي إلى الزمالك، ونادي مدينة نصر اشترط 10 آلاف جنيه، لقد تدربت في بتروجت مع باسم مرسي تحت قيادة المدير الفني سمير صبري، ورمضان السيد مديرا للكرة".

وأضاف "دمجوا فريقي مواليد 91 و92 بنادي مدينة نصر، إلا أنهم تناسوا قيدي في قائمة الفريق، وحينها كانت إدارة الشرقية للدخان اتفقت على شرائي مقابل 20 ألف جنيه بعد مفاوضات بدأت بـ40 ألف جنيه، وبعد عدم قيدي انتقلت مجانا للدخان، وخصصت إدارة النادي نفس المبلغ ليكون راتبي في الموسم الأول، ووقعت عقدا 5 مواسم بزيادة سنوية 5 آلاف جنيه".

واستكمل "سجلت 7 أهداف في أول موسم، وأداء مميز جدا، وكان يلعب بجواري لاعبون مميزون مثل هاني حسن ووليد الحصري وأسامة نبيه ومحسن الشحات وطارق سعد وعماد النمر".

وأتم تصريحاته "بعد أول موسم، اهتم الأهلي بضمي بفضل متابعة كابتن وائل رياض لي، وكان حينها مجدي طلبة مديرا للكرة، بعدها اتفقت على الانتقال للاتحاد السكندري، إلا أن الصفقة تعثرت لرغبة مسؤولي النادي في تقسيط مبلغ الصفقة بينما أصر نادي الدخان على تقاضي المبلغ كاملا، لأنتقل إلى المقاصة مقابل 400 ألف جنيه و15% من إعادة البيع، وتنازلي عن بعض مستحقاتي لتسهيل الصفقة".

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