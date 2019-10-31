أمير مرتضى: دجلة طلب 50 مليونا لبيع عبد العاطي

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عن السعر الذي طلبه ماجد سامي رئيس وادي دجلة للتخلي عن لاعبه محمد عبد العاطي.

وقال أمير مرتضى لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة القاهرة والناس: "تلقيت رسالة عبر (واتساب) من ماجد سامي يؤكد لي خلالها أنه يريد مبلغ 50 مليون جنيه لبيع عبد العاطي للزمالك".

وأضاف "وأرسل لي عرضا آخر بشأن اللاعب إبراهيما نداي وثنائي آخر في فريقه وحدد لي أسعار هؤلاء اللاعبين".

وأكمل "من حق ماجد سامي أن يطلب 50 مليونا لبيع عبد العاطي ولا يعيبه أي شيء في هذا الأمر".

وأوضح أمير مرتضى "لكن 50 مليون جنيه مبلغ كبير جدا على الزمالك أن يدفعه في لاعب".

وشدد في نهاية تصريحاته "الأهم هو أن الزمالك يسلك الطرق الشرعية إذا أراد شراء أي لاعب مثلما تحدثنا مع وادي دجلة بشكل مباشر وليس كما يقول البعض أننا تفاوضنا مع للاعب دون علم ناديه".

وكان ماجد سامي أكد أنه لن يبيع عبد العاطي إلا بسعر أكثر من 20 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

محمد عبد العاطي يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في خط الوسط، وفي الموسم الماضي مع دجلة شارك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفين.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – "أنا صاحب الخدعة".. مارادونا يحكي قصته في عيد ميلاده

بالفيديو - الصغار يمتعون في قمة الـ10 أهداف.. ليفربول يعبر أرسنال

بالفيديو - المحمدي يسجل ويقود أستون فيلا لربع نهائي الرابطة في تواجد تريزيجيه

رسميا – منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا

فاروق جعفر يتحدث لـ في الجول عن الخطيب في عيد ميلاده