أمير مرتضى: الباب مفتوح أمام كهربا إذا أراد العودة لـ الزمالك

فتح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك الباب أمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك

وقال أمير مرتضى لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة القاهرة والناس: "كهربا لاعب هام والزمالك في احتياج له وعندما وقع أول مرة للزمالك كان عقده يمتد لـ4 مواسم قضى منهم موسمين ونصف إعارة في الخارج".

وأضاف "الباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للزمالك".

وأتم تصريحاته "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم".

ورحل كهربا عن الزمالك بداية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.

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