ماجد سامي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي.. وسعره أكثر من 20 مليونا

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 00:06

كتب : بسام أبو بكر

محمد عبد العاطي

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريقه.

وقال ماجد سامي عبر برنامج مساء الأنوار في قناة القاهرة والناس: "مفاوضات الزمالك معنا بشأن ضم عبد العاطي لم يكتب لها النجاح لأسباب مادية في الصيف الماضي".

وتابع "البعض يقول أن اللاعب وقع للزمالك وأنا لا أعرف صحة هذه المعلومات".

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وأكمل "حتى الآن لم تتجدد المفاوضات بشكل رسمي ولكن إذا علمت أنه وقع للزمالك دون علم النادي لن أعلق على ذلك الأمر في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "إذا كان الزمالك يريد عبد العاطي سنبيعه مقابل أكثر من 20 مليون جنيه".

محمد عبد العاطي يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في خط الوسط، وفي الموسم الماضي مع دجلة شارك في 22 مباراة صنع خلالهم هدفين.

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