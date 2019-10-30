بالفيديو - عودة للصدارة.. رونالدو ينقذ ساري ويُنهى عقدة جنوى "الإنتريستا"

أنهى كريستيانو رونالدو عقدة جنوى وقاد يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي مجددا بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة.

جنوى دخل المواجهة بأمال من جماهير "إنتر" الذي تصدر الترتيب بشكل مؤقت عقب الفوز أمس بريشيا بنتيجة 2-1، خاصة مع تواجد تياجو موتا مديرا فنيا.

الفريق الضيف حصل على 4 نقاط الموسم الماضي من يوفنتوس، ومدعوم الموسم الحالي بأكثر من لاعب لإنتر، أبرزها جوران بانديف وأندريا بينامونتي والحارس أنيوت رادو.

المباراة شهدت حضور جانلويجي بوفون في المباراة رقم 513 له مع يوفنتوس في مسابقة الدوري معادلا رقم أليساندرو ديل بيرو بنفس الرصيد.

وصف اللقاء

فرانشيسكو كاساتا حصل على بطاقة صفراء أولى بسبب تدخل قوي في الدقيقة الرابعة،

أولى أهداف اللقاء جاءت عن طريق رأسية من القائد ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36 من رأسية مستفيدا من ركنية نفذها رودريجو بنتانكور.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول عدّل الإيفواري كريستيان كوامي النتيجة بهدف من تسديدة على حدود منطقة الجزاء لكن غيرت مسارها وسكنت شباك جانلويجي بوفون.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين لكن الأوضاع تبدلت قليلا في الشوط الثاني عقب طرد كاساتا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد جذب باولو ديبالا من القميص.

ورغم عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة إلا أن ماوريسيو ساري أجرى تبديلين في خط الوسط بعد مرور ساعة من بداية اللقاء بنزول آرون رامسي وأدريان رابيو بدلا من سامي خضيرة وبلايز ماتويدي على الترتيب.

بطاقة حمراء جديدة تعرض لها حارس جنوى فدريكيو ماركيتي من خارج حدود الملعب بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

الفريقان فشلا في هز الشباك فصار اللون الأحمر سائدا في الشوط الثاني، وحصل أدريان رابيو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 87، بعد حصوله على إنذارين خلال 12 دقيقة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل رفضت تقنية الفيديو احتساب هدف الفوز لكريستيانو رونالدو بسبب وجوده في موقف تسلل، وظل التعادل سائدا.

الدقيقة التالية حصل رونالدو على ركلة جزاء ترجمها بنجاح لهدف الفوز القاتل وإنهاء العقدة المؤقتة.

فوز أعاد السيدة العجوز للصدارة مجددا برصيد 26 نقطة فيما ظل جنوى في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.

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كما زاد روما من أوجاع أودينيزي الدفاعية وفاز برباعية خارج الديار، إذ تلقت شباك الفريق 11 هدفا في مباراتين فقط بعد الخسارة بسباعية من أتالانتا الجولة الماضية.

وكان نابولي قد تعادل مع أتالانتا بهدفين لكل فريق (طالع التفاصيل)، وتتبقى مباراة واحدة في الجولة إذ يستضيف ميلان سبال في ختام مواجهات الجولة العاشرة.

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