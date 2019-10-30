أوضح مصدر داخل الزمالك، خطة التعامل مع مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو.

كابونجو كاسونجو النادي : الوداد البيضاوي الزمالك

كاسونجو انتقل للوداد المغربي معارا مطلع الموسم، إلا أن عدم قيده تسبب في فسخ عقد الإعارة مع العملاق المغربي في وقت من المنتظر أن يعود اللاعب إلى مصر للاتفاق مع الزمالك حول مصيره.

وقال مصدر بالزمالك لـFilGoal.com: "هناك سيناريوهان للتعامل مع كاسونجو".

وأضاف "لدينا عملية استبدال واحدة في يناير، والأولوية هي ضم لاعب وسط".

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وشدد "في هذه الحالة، سنبحث عن عرض لإعارة كاسونجو حتى نهاية الموسم سواء داخل مصر أو خارج مصر".

وأردف "أما في حال عدم قدرتنا على استقدام لاعب وسط في يناير، سنقوم بقيد كاسونجو".

ولكن قائمة الزمالك مكتملة، فمن يكون الضحية؟ المصدر رجح أن يكون خالد بوطيب هو اللاعب الذي يخرج من قائمة الزمالك.

وأتم المصدر "في حال قررنا قيد كاسونجو، سنبحث لبوطيب عن عرض في يناير".

ويبلغ كاسونجو من العمر 25 عاما، وانتقل للزمالك من الاتحاد السكندري في مطلع موسم 2017/2018.

ولعب كاسونجو الموسم الماضي معارا للوحدة السعودي.

وإجمالا، سجل كاسونجو 17 هدفا في 47 مباراة بقميص الزمالك.

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