الأهلي يكشف عن قميصه الثالث

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

قميص الأهلي الجديد

كشف الأهلي عن اللون الثالث لقميصه الجديد للموسم الحالي 2019/2020.

وكان الأهلي أعلن منذ فترة عن التصميم الجديد لقميصه من إنتاج شركة "أمبرو" للملابس الرياضية، ثم أعلن أن القميص الثاني سيكون ذو اللون الأسود لأول مرة.

وأعلن الأهلي أيضا أنه لن يرتدي اللون الأزرق البديل هذا الموسم.

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ليكون القميص الثالث للأهلي من اللون "الفيروزي" وهو اللون الذي يرتديه الفريق لأول مرة.

وتعاقد الأهلي مع شركة "أمبرو" للملابس الرياضية بداية عام 2019 الجاري.

الأهلي يستعد حاليا للسفر إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد خلال فترة توقف الدوري الحالية.

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