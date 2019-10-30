خاص مصدر مقرب من مؤمن يكشف لـ في الجول سير علاجه: لم يبلغه أحد بالسفر للإمارات
الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 16:53
كتب : FilGoal
كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا جناح الأهلي عن سير البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
وقال المصدر لـFilGoal.com: "في الوقت الحالي، يؤدي اللاعب جلسات علاج 4 مرات أسبوعيا".
وأضاف "يجري مؤمن فحوصات شاملة يتم إرسالها مباشرة إلى ألمانيا، وبناء على تحسن حالته سوف يبدأ تدريبات الجري حول الملعب".
وأردف "لم يبلغ أحد مؤمن بسفره إلى الإمارات ضمن معسكر الفريق يوم الخميس".
مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.
صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.
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