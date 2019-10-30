بالفيديو - نابولي يعاني محليا.. أتالانتا يعود بنقطة ثمنية من سان باولو

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 قمة مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بين نابولي وأتالانتا.

نابولي دخل اللقاء وهدفه الفوز لإنهاء النتائج المترنحة في الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في 2 خلال المواجهات الخمسة الأخيرة محليا.

المباراة شهدت حضور قائد نابولي السابق ماريك هامشيك وهدافه التاريخي في مدرجات ملعب سان باولو، لكن فشل البارتينوبي في تخطى عقبة أتالانتا.

البرازيلي آلان خرج مبكرا بعد مرور 11 دقيقة من بداية اللقاء وحل بدلا منه بيتور زيلينسكي، وبعد 5 دقائق من تقدم البارتينوبي بهدف أول عن طريق نيكولا ماكسيموفيتش مستفيدا من عرضية جوزيه كاييخون.

البولندي أركاديوش ميليك كان قريبا من تسجيل هدف ثان لنابولي في الدقيقة 22 لكن رأسيته تصدى لها القائم الأيسر.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول عدّل ريمو فريولير النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام الحارس أليكس ميريت، وانتهى الشوط الأول بالتعادل.

سيناريو الشوط الأول تكرر في الثاني، نابولي تقدم مجددا، بينية من الإسباني فابيان رويز ونجح أركاديوش ميليك في الانفراد بالحارس ومراوغته وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

رافائيل تولوي صنع الهدف الأول والثاني أيضا، بعدما مرر كرة أرضية في منطقة جزاء لنابولي، انفرد من خلالها جوسيب أليسيتش في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90 كاد أن يتفوق نابولي عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو منعت احتساب الركلة لتُنهى المباراة بالتعادل الإيجابي.

نابولي ظل رابعا برصيد 18 نقطة في المقابل حافظ أتالانتا على المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

الأهلي يكشف عن قميصه الثالث

مصدر مقرب من مؤمن يكشف لـ في الجول سير علاجه: لم يبلغه أحد بالسفر للإمارات

فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر"

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: هكذا نخطط للتعامل مع كاسونجو