التشكيل - كلوب يريح صلاح ونجوم ليفربول.. وأوزيل يبدأ مع أرسنال

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 20:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

أراح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من لاعبيه الأساسيين في مواجهة أرسنال بدور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح، ورفيقيه روبيرتو فيرمينو وساديو ماني غابوا عن قائمة اللقاء.

بجانب أسماء مثل فابينيو وجيني فينالدوم وجوردان هندرسون في الوسط، وفيرجيل فان دايك وألكساندر أرنولد وأندي روبيرتسون في الدفاع.

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وجاء تشكيل الريدز كالآتي.

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

الدفاع: جوردان ويليامز، جو جوميز، سيب فان دن بيرج، جيمس ميلنر.

الوسط: نابي كيتا، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين.

الهجوم: هارفي إليوت، ديفوك أوريجي، ريان برويستر.

إليوت أصبح أصغر لاعب يظهر بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعمر الـ 16 و209 يوما.

أما كتيبة المدرب أوناي إيمري في أرسنال فقد عاد ميسوت أوزيل للظهور من جديد بعد غياب، ولا يتواجد الثلاثي بيير أوبامايانج ونيكولاس بيبي وألكساندر لاكازيت، إذ يغيب الأول عن القائمة فيما يجلس الثنائي الأخير على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، شكودران موستافي، سياد كولاسيناك.

الوسط: لوكاس توريرا، جو ويلوك، مايتلاند نايلز، ميسوت أوزيل.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

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