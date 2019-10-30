تقول لائحة القيد للدوري المصري إن من حق كل ناد إعارة 5 لاعبين خلال الموسم، وكذلك استبدال 5 لاعبين من قائمته – التي تضم بحد أقصى 30 لاعبا - بلاعبين آخرين في أي وقت خلال الموسم.

ومع اقتراب شهر يناير، زاد الحديث حول لائحة الاستبدال مع احتياج الفرق لتدعيم الصفوف في الشتاء المقبل.

تلك اللائحة استهدفت في البداية عدم احتكار الأندية لعدد كبير من اللاعبين دون الاستفادة منهم، فحدت من عدد الإعارات لكن بعض الأندية تحايلت على ذلك الأمر بعمل عقود ثلاثية بين النادي المعير، والنادي المستعير، واللاعب، ليصبح الأمر في النهاية إعارة مقنعة في صورة عقد بيع.

في تلك الحالة يكون اللاعب أمام اتحاد الكرة قد انتقل إلى فريق آخر بشكل كامل، لكنه يوقع لناديه الأصلي على عقود تلزمه بالعودة بعد انتهاء فترة الإعارة، وبناء على الاتفاق المسبق بين الناديين واللاعب.

ولكن، لائحة الاستبدال تسببت في تقليل قدرة الأندية على إجراء عمليات الانتقال في يناير.

لماذا؟

بعد إرسال كل ناد لقائمته المحلية الأولى، قام ببعض التغييرات، واحتسبت تلك التغييرات ضمن الاستبدال.

مثلا، الأهلي أجرى 3 عمليات استبدال حسبما أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق في تصريحات لقناة النادي، أما الزمالك فأجرى 4 عمليات استبدال حسبما علم FilGoal.com، كل ذلك قبل بداية الموسم لتكتمل قائمة الفريقين بـ30 لاعبا لكل منهما.

بالتالي، لا يمكن للأهلي سوى إجراء عمليتي استبدال في يناير برفع اسم لاعبين اثنين مقيدين في القائمة، أما الزمالك فيمكنه فعل ذلك الأمر مرة وحيدة.

مثلا: إحدى العمليتين التي قد يقوم بها الأهلي هو رفع اسم محمد محمود من القائمة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وضم لاعب آخر في مكانه، مع إمكانية عمل صفقة جديدة تدخل مكان لاعب في القائمة سيتم الاستغناء عنه.

أما الزمالك، فلديه عملية استبدال واحدة، والتفكير الأكبر هو دعم خط الوسط.

وعلم FilGoal.com أن هناك مقترحا بإعادة التفاوض مع وادي دجلة من أجل ضم محمد عبد العاطي.

وكانت هنالك محاولات في فترة الانتقالات الصيفية لضم محمد عبد العاطي لكن الزمالك رفض في النهاية بسبب المغالاة المادية من جانب مسؤولي دجلة على حد قولهم.

ولكن ماذا لو أصر دجلة على طلباته المادية؟ علم FilGoal.com أن هناك اقتراحا في حالة فشل ضم عبد العاطي من وادي دجلة إلى استعانة الزمالك بأحد أبنائه المعارين، ويفيد المقترح بطلب قطع إعارة محمد أشرف "روقة" من إنبي والعودة من جديد إلى الزمالك في يناير.

فهل يتحول الأمر لأزمة في الكرة المصرية؟

مصدر رفيع باتحاد الكرة المصري أكد لـFilGoal.com بشكل قاطع عدم إمكانية إجراء أي تعديل على اللائحة في وسط الموسم، قاطعا الطريق حول أي حديث حول إمكانية تغيير أمر الاستبدال.

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