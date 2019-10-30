6 مدربين و41 مباراة دون فوز.. كاظيم ريتشاردز يُنهى سلسلة هزائم فيراكروز في المكسيك

14 شهرا لم يعرف فيها نادي فيراكروز المكسيكي طعم الفوز في الدوري المحلي خلال 41 مباراة بمرحلتي الأبرتورا والكلاوسورا.

التركي كولين كاظيم ريتشاردز نجح في إنهاء صيام الفريق وسجل هدف الفوز أمام بويبلا في الجولة السادسة عشر من الدوري.

فيراكروز يحتل المركز الأخير إذ فشل في الفوز منذ 25 أغسطس لعام 2018 وخسروا في 3 مراحل متتالية من الدوري المكسيكي.

الفوز الأخير جاء على حساب تيخوانا ومن بعدها خسر الفريق في 30 مباراة وتعادل في 11 تحت قيادة 6 مدربين.

الخسائر المتتالية قادت الإدارة لتأخير المستحقات على اللاعبين مما قادهم للوقوف دون لعب في أول 4 دقائق أمام أونال تيجيريس واستغل لاعبو الأخير الأمر وسجلوا هدفين في مباراة انتهت بخسارتهم 3-1 (طالع التفاصيل).

الفريق يتذيل جدول الترتيب وأصبح قريبا من الهبوط للدرجة الثانية المكسيكية برصيد 7 نقاط من 16 مباراة.

المهاجم الدولي شارك بقميص عدة فرق أبرزها شيفيلد يونايتد الإنجليزي وفينيربهاتشه وجالاتا سراي التركي كما شارك في دوري أبطال أوروبا، ولعب لناديي بورتو البرتغالي وسيلتك الإسكتلندي.

ريتشاردز سجل 7 أهداف بقميص فيراكروز في ثاني مواسمه بالمكسيك، في سلسلة من التجارب المتواصلة للاعب الذي ارتدى أيضا قمصان كورتيبا وكورنثيانز في البرازيل وفينورد الهولندي وتولوز الفرنسي.

وعلى المستوى الدولي شارك كاظيم في 37 مباراة دولية بقميص المنتخب التركي وخاض المباريات الخمسة للأتراك في البطولة التي تأهلوا فيها للمربع الذهبي.

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