بالفيديو - بسبب الرواتب.. لاعبو فيراكروز يرفضون لعب أول 4 دقائق في الدوري المكسيكي

رفض لاعبو فيراكروز لعب الدقائق الأولى من مواجهة أونال تيجيريس في الدوري المكسيكي بالجولة الرابعة عشر من مرحلة أبرتورا اعتراضا على عدم تقاضيهم رواتبهم.

لاعبو أصحاب الأرض رفضوا اللعب في الدقائق الأربعة الأولى من عمر اللقاء وكلفوا فريقهم التأخر المبكر بهدفين دون رد.

لاعبو فيراكروز بدأوا المباراة دون أي حركة ومرروا الكرة لحارس المرمى الذي احتفظ بالكرة لما يقارب دقيقة كاملة، فيما قرر البدلاء الوقوف على الخط الجانبي.

التشيلي إدواردو فارجاس سجل هدفا في الدقيقة الثانية عبر تسديدة من بعد منتصف الملعب بعدما قرر الحارس تشتيت الكرة في منتصف ملعب الضيوف.

ثم أضاف الفرنسي بيير أندريه جينياك الهدف الثاني بعد دقيقتين، وسط وقوف لاعبي الخصم حركة.

الدقيقة الثامنة شهدت الهدف الثالث لتيجيريس عن طريق فارجاس عقب عودة أصحاب الأرض للمشاركة في اللقاء إذ أيقنوا أنهم أرسلوا رسالتهم للمسؤولين.

الدقيقة 90 من المواجهة شهدت هدف فيراكروز الوحيد في اللقاء عن طريق التركي كاظيم ريتشاردز.

ويحتل فيراكروز المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط دون تحقيق أي فوز خلال 13 جولة.

بينما ارتقى أونال للمركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر سانتوس لاجونا.

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