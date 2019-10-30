تشيلي تلغي مؤتمرات دولية.. نهائي كوبا ليبرتادوريس مُهدد

تعيش تشيلي أوضاعا حرجة في الأونة الأخيرة بسبب المظاهرات وحالة الاضطراب وتزايد أعمال العنف، وهو ما يُهدد إقامة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019.

سيباستيان بينييرا رئيس تشيلي قرر إلغاء إقامة مؤتمرين عالميين في البلاد من أجل التركيز على الأوضاع السياسية الداخلية،

المباراة النهائية تجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي ومن المقرر إقامتها في الـ 23 من الشهر المقبل.

تشيلي لن تستضيف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي من المفترض أن يشهد تواجد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي قبل أسبوع واحد من المباراة النهائية.

كما تم إلغاء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

بينييرا قال: "أنه قرار صعب ويسبب الكثير من الألم، لكن الأهمية للحكومة هو حماية المواطنين والسلم الاجتماعي".

على مستوى كرة القدم تم تأجيل 3 جولات الدوري المحلي، ويبدو أن هناك تفاؤل بين أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إذ يسافر الأعضاء للعاصمة التشيلية من أجل التوصل لحل نهائي وتوضيح الأمور.

ونشر اتحاد أمريكا الجنوبية رسالة تعبر عن امتنانه بالتزام تشيلي بإقامة المباراة في موعدها المقرر وتأكيدا على إقامة المباراة في تشيلي.

Desde CONMEBOL agradecemos el compromiso mostrado por el Gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de la Final Única de la CONMEBOL @Libertadores 2019. La final es la celebración del fútbol con y para el pueblo chileno. Seguimos avanzando. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2019

ووفقا لبعض التقارير في الساعات الأخيرة فأن هناك اتجاه للإلغاء إقامة النهائي من مباراة واحدة، على أن يعود لنظام الذهاب والإياب مجددا مثلما كان الحال في النسخ السابقة (طالع التفاصيل).

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