اقتراح بالعودة للنظام القديم.. فوضى قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

يبدو أن المشاكل ستظل تحاصر نهائي كوبا ليبرتادوريس وتتواصل للعام الثاني على التوالي، حتى لو لم يكن طرفيه بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيان.

المشكلة تلك المرة ستكون مختلفة بالعودة للنظام القديم من المسابقة بإقامة النهائي بنظام الذهاب والإياب، بدلا من خوض المباراة على أرض محايدة مثلما تحدد قبل بداية النسخة الحالية.

اتحاد أمريكا الجنوبية قرر أن تكون النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 60، أول نسخة يُقام النهائي الخاص بها على أرض مُحددة سلفا مثلما يحدث في دوري أبطال أوروبا.

القرار يبدو قبل أقل من شهر من المباراة قد يتم التراجع عنه بسبب العزوف عن شراء التذاكر للمباراة المقرر إقامتها في الملعب الوطني بتشيلي بسبب الأحداث الأخيرة في البلاد والتي أدت سابقا لتأجيل عدة مباريات في الدوري (طالع التفاصيل).

إذ تم شراء فقط 12500 تذكرة من سعة الملعب التي تصل إلى 48 ألفا، وهو ما جعل الاتحاد القاري وفقا لأحد الصحفيين في الأرجنتين على التفكير في إعادة الأمور لنصابها بإقامة النهائي بمواجهتي الذهاب والإياب.

وظهرت بعض التقارير منذ أسبوع تفيد بتقييم "كونميبول" للأوضاع في تشيلي وإمكانية نقل المباراة وفقا للأحداث السياسية في البلاد.

الصحفي الأرجنتيني نيكولاس ديستاسيو قال لقناة "TNT" الأرجنتينية: "هناك إمكانية وفقا للاتحاد القاري ومازال الأمر لم يتم حسمه بإقامة النهائي من مباراتين مثلما حدث الموسم الماضي".

وأضاف "إذا اشترى عدد من مشجعي ريفر بليت التذاكر سيكون من حقهم الحضور في ملعب مونيمنتال، في المقابل سيحق لجماهير فلامنجو الحضور في ملعب ماراكانا حال تغيير مكان إقامة النهائي والعودة للنظام القديم".

النهائي من المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل، وإذا تم التراجع عن إقامته بنظام المباراة الواحدة سيتم تعديل موعد المباراتين على أرض كل فريق.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد حدد ملعب ماراكانا في البرازيل لاستضافة نهائي نسخة 2020 (طالع التفاصيل).

الفائز من البطولة من المفترض أن يشارك في كأس العالم للأندية قطر 2019 والتي تبدأ في الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

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