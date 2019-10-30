لا جازيتا: قطبا ميلان يرغبان في ضم مودريتش وراكيتيتش وفيدال

يسعى قطبا ميلان للحصول على خدمات لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ثنائي برشلونة وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن ميلان يراقب وضع مودريتش مع ريال مدريد ويستعد للتحرك من أجل الحصول على خدماته وربما مجانا.

مودريتش صاحب الـ34 عاما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020، ومن الممكن أن يوقع على اتفاق مبدئي مع أي فريق في يناير لينضم له مجانا في الصيف التالي بعد نهاية الموسم الجاري.

وشارك النجم الكرواتي خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخري.

أما ثنائي برشلونة، فنادي إنتر ميلان مهتم للغاية بالحصول على خدمات فيدال وراكيتيتش، وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أنه حدث اجتماع بالفعل بين الناديين لمناقشة الصفقة.

راكيتيتش صاحب الـ31 عاما يمتد عقده الحالي حتى صيف 2021، وشارك خلال الموسم الجاري في 9 مواجهات صنع خلالها هدفا.

وينتهي عقد فيدال مع برشلونة في صيف 2021، وشارك خلال الموسم الجاري في 9 مواجهات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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