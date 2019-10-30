صلاح ينافس رونالدو وميسي وفان دايك على جائزة جلوب سوكر

ترشح نجمنا المصري محمد صلاح للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

ويتنافس صلاح مع زملاؤه فيرجيل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والمتألق برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

وتوزع الجوائز في الحفل الذي سيقام في دبي، يوم 29 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي 14، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

كريستيانو رونالدو توج بالجائزة السنوات الثلاثة الماضية.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب عربي عام 2016.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk 👉 Who do you think will lift the award ?⁣⁣#globesoccer ⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

صلاح ضمن 30 لاعبا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول (التفاصيل).

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وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة فرانس فوتبول في شهر ديسمبر المقبل.

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المرشحون للجائزة هم:-

محمد صلاح (ليفربول/مصر)

إدين هازارد (ريال مدريد/بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

ليونيل ميسي (برشلونة/الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي/الجزائر)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/بلجيكا)

كاليدو كوليبالي (نابولي/السنغال)

أنطوان جريزمان (برشلونة/فرنسا)

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

سون هيونج مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

يذكر أن الثلاثي فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتوج بها الدولي الأرجنتيني.

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