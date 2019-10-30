تقرير - أرسنال ويونايتد وليفربول يتسابقون على ضم موهبة جلادباخ

تسعى أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول للحصول على خدمات دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني يقدر لاعبه صاحب الـ22 عاما بقيمة 43 مليون جنيه إٍسترليني.

وألمح التقرير إلى أن الأندية الثلاثة تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب.

الدولي السويسري يمتد عقده الحالي مع فريقه حتى صيف 2022.

وانضم زكريا إلى جلادباخ قادما من يانج بويز في صيف 2017 بمبلغ 12 مليون يورو.

وشارك لاعب الوسط الدفاعي خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفين.

ولعب زكريا بقميص منتخب سويسرا في 24 مباراة دولية وسجل 3 أهداف.

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