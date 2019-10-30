اسكواش - هل تحقق مصر إنجازا فريدا أمام الأهرامات؟ مواجهات قوية لنور الشربيني وهانيا

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات ربع نهائي CIB لبطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية لرجال الاسكواش أمام سفح الأهرامات.

وتبلغ القيمة المالية لمجموع جوائز بطولة العالم 430 ألف دولار برعاية البنك التجاري الدولي كرقم قياسي هو الأعلى في تاريخ اللعبة.

وتأهل الثنائي رنيم الوليلي ونوران جوهر إلى المربع الذهبي أمس الثلاثاء، وهناك فرصة لتحقيق إنجازا تاريخيا لمصر بأن يكون نصف النهائي مصريا خالصا للمرة الأولى.

تلعب نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم والمصنفة الثانية عالميا أمام النيوزلاندية جويل كينج.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات والفرنسية كاميل سيرم.

وفي حال نجحت اللاعبتين المصريتين في التأهل للمربع الذهبي سيصبح المربع الذهبي من دولة واحدة في بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى منذ 1976 عندما كان استراليا خالصا في النسخة الأولى من المسابقة.

وحققت مصر لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش 4 مرات من قبل وهم في أخر أربع نسخ أقيمت، إذ حصدت نور الشربيني اللقب 3 مرات مقابل مرة وحيدة لرنيم الوليلي.

وفي أخر أربع نسخ وصلت ثلاث لاعبات مصريات إلى المربع الذهبي وكانت الفرنسية كاميل سيرم هي اللاعبة الرابعة في أخر ثلاثة منهم.

مباريات اليوم:

كريم عبد الجواد x مروان الشوربجي (6:30 مساء)

نور الشربيني x النيوزلاندية جويل كينج (7:30 مساء)

الفرنسي بابتيستي ماسوتي x الويلزي جويل ماكين (8:15 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم x هانيا الحمامي (9:15 مساء)

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