متولي يبدأ المشاركة تدريجيا في تدريبات الأهلي.. وإنهاء إجراءات السفر للإمارات

بدأ محمود متولي مدافع الأهلي المشاركة تدريجيا في تدريبات الأهلي بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وخضع متولي لفحص طبي وأسفرت نتائج الآشعة على التئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة.

وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني تمهيدا لعودة بشكل كامل.

ومن المقرر أن يغادر متولي مع بعثة الأهلي غدا الخميس إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي غدا الخميس إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوعز

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء باكتمال الصفوف بعود عودة علي معلول وجيرالدو دا كوستا.

طالع أيضا

عبد الحفيظ: فايلر طلب عدم بث مباراة كانو سبورت

فتحي: أزمة الشارة انتهت من قبل أن تبدأ

طالع موعد مباراتين ناريتين يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية

فتحي يكشف لماذا رفض التساوي مع أبو تريكة

شاهد كيف كرم نيولز أولد بويز أسطورة الأرجنتين مارادونا

الأهلي يشكو قناة الحدث اليوم بسبب رئيس الزمالك