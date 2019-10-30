متولي يبدأ المشاركة تدريجيا في تدريبات الأهلي.. وإنهاء إجراءات السفر للإمارات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 11:53

كتب : FilGoal

محمود متولي - الأهلي - أطلع برة

بدأ محمود متولي مدافع الأهلي المشاركة تدريجيا في تدريبات الأهلي بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع متولي لفحص طبي وأسفرت نتائج الآشعة على التئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة.

وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني تمهيدا لعودة بشكل كامل.

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ومن المقرر أن يغادر متولي مع بعثة الأهلي غدا الخميس إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي غدا الخميس إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوعز

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء باكتمال الصفوف بعود عودة علي معلول وجيرالدو دا كوستا.

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