جوارديولا مثنيا على ميسي: لم أجد مثله في بايرن فغيرت طريقتي

مرة أخرى قدم أداء رائعا، برهن أنه لا يزال قادرا على اللعب بأعلى مستوى، حتى لو عمره 32 عاما، وحتى لو هو بنفسه يعترف أن جسمه لم يعد كما كان في الماضي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

لذلك لا يجد جوسيب جوارديولا مشكلة في الأداء البدني لليونيل ميسي، طالما أنه يمنح ناديه ما لا يستطيع لاعب آخر فعله. المدرب الإسباني اعترف أنه اضطر للبحث عن حلول حين افتقد نجم برشلونة.

يقول "بيب" في حديثه مع راديو كاتالونيا:"يوم ما ميسي سيعتزل وعلى برشلونة التعايش مع ذلك. يجب تحضير مساحة لوضع تمثال له. يجب على النجوم الركض في الميدان مثل أي لاعب آخر، وإلا لن يقدم الفريق مردودا طيبا، عليك إقناعهم بالركض أحيانا، تقول: لن أجعلك تركض 40 مترا مثل لاعب عمره 20 عاما، لكن امنحني سببا حتى لا تركض".

وأضاف المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي "لو هناك لاعب لا يركض، لكن يسجل 3 أهداف في كل مباراة سأتقبل ذلك، لكن لا يوجد أحد يسجل 3 أهداف في كل مباراة، فقط ميسي يقترب من ذلك. الآن، عليك أن تسأل ميسي أن يقوم بمجهود أقل. لا يمكنه الركض لمجرد الركض، لا جدال في ذلك. لو ركض ميسي مثلما كان يفعل في موسمه الأول معي سيصاب كل 3 أشهر. التعامل مع الأساطير الذين تخطوا الـ30 هو أصعب شيء على المدرب".

واستمر جوارديولا الذي انفجر معه ميسي على مدار 4 مواسم حصد فيه برشلونة 14 لقبا "هناك مدربون عظماء لم يفوزوا بشيء لأنهم لم يمتلكوا لاعبا مثل ميسي. كنت محظوظا بوجوده معي، وشابي (هيرنانديز) و(أندريس) إنييستا وداني ألفيش و(جيرار) بيكيه. والأكثر من ذلك، أن كلهم كانوا في عمر مثالي. حاولت في بايرن الدفع بلاعب في مركز المهاجم الوهمي، لكن لم أجد لاعبا يراوغ 3 لاعبين ثم يسجل، لذا كان علينا البحث عن بدائل".

أمام ريال بلد الوليد، مارس ميسي هوايته المفضلة، سجل هدفين أحدهما من ركلة حرة نفذها كأنه يسدد ركلة جزاء، وبخلاف ذلك أرسل تمريرتين حاسمتين في مباراة سحق فيه برشلونة ضيفه بنتيجة 5-1 في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء.

ميسي نال الشهر الماضي جائزة الأفضل، للمرة السادسة في مسيرته يتربع على عرش لاعبي كرة القدم، وهو مرشح بقوة للفوز أيضا بالكرة الذهبية.

ينتاب عشاق برشلونة قلقا كبيرا مع التفكير في مرحلة ما بعد ميسي، خاصة أن الأرجنتيني صرح من قبله بأنه يتمنى يوما اللعب في نيولز أولد بويز.

وبالحديث عن أحد أساطير برشلونة، لا يشك جوارديولا أن شابي سيكون يوما الرجل الأول في قلعة كامب نو.

أشاد بالمدرب الحالي للسد القطري قائلا:"آجلا أو عاجلا سيحدث. لا يزال صغيرا جدا، لكن سيحدث ذلك. يفهم كرة القدم ولديه حماس كبير وتفان. شجاع ويقول بصراحة ما يدور في خلده".

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