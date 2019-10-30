فتحي: بعد السوبر فايلر أخبرني بأخطائي وأنني لن أشارك ضد سموحة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

كشف أحمد فتحي نجم الأهلي عن الحديث الذي دار بينه وبين ريني فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة السوبر ضد الزمالك.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي قبل أسابيع على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة 3-2.

وقال فتحي عبر قناة أون سبورت: "فايلر عقب المباراة قالي لي أنني ارتكبت عدة أخطاء خلال المواجهة وأنني لن أشارك أمام سموحة في افتتاح الدوري".

أخبار متعلقة

أحمد فتحي يحكي كواليس تجديده الأخير مع الأهلي.. وسر مليون و300 ألف دولار عبد الحفيظ: فايلر لم يشتك من أرضية التتش.. وأعمل على التجديد لرباعي الفريق عبد الحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في الإمارات.. ويؤكد: ولا مشكلة مع صالح جمعة

وتابع "فايلر كان صريحا معي وأخبرني بأخطائي حتى أتفادى تكرارها وعدم مشاركتي أمام سموحة كان بسبب أخطائي في السوبر".

وأتم فتحي تصريحاته "احترمته كثيرا لأنه أخبرني بأخطائي حتى لا أكررها مرة أخرى".

وكان الأهلي متقدما على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في السوبر المصري، قبل أن يسجل الفريق الأبيض هدفين في الشوط الثاني.

اقرأ أيضا:

مفاجآت مدوية في المستبعدين من قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية

في الدرجة الثانية - كواليس تصرف شجاع من طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

كينيا قد لا تواجه مصر

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك

بودكاست في الجول - سوالف (1) كيفية دعم الكرة في السعودية

آل الشيخ عن قضية جمهور الأهلي: سأكلف المحامي لخروجهم

أحمد فتحي الأهلي فايلر السوبر

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: فايلر طلب عدم إذاعة مواجهة كانو سبورت بسبب لقاء الزمالك.. وأجايي فاجأني 30 دقيقة | الدوري المصري
فتحي: أزمة شارة المنتخب؟ انتهت قبل أن تبدأ.. ورفضت عرضين من الزمالك 48 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-10-2019 والقنوات الناقلة.. صلاح وصدام ناري 49 دقيقة | أوروبا
أحمد فتحي: رفضت التساوي مع أبو تريكة لأنني لم أقدم مثله لـ الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - كرسي الملك ودخلة خاصة.. جماهير نيويلز أولد بويز تُكرم مارادونا 54 دقيقة | أمريكا
عاشور: أسعى لأكون أكثر لاعب في العالم فوزا بالبطولات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك