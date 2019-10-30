فتحي: بعد السوبر فايلر أخبرني بأخطائي وأنني لن أشارك ضد سموحة

كشف أحمد فتحي نجم الأهلي عن الحديث الذي دار بينه وبين ريني فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة السوبر ضد الزمالك.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي قبل أسابيع على الزمالك في السوبر المصري بنتيجة 3-2.

وقال فتحي عبر قناة أون سبورت: "فايلر عقب المباراة قالي لي أنني ارتكبت عدة أخطاء خلال المواجهة وأنني لن أشارك أمام سموحة في افتتاح الدوري".

وتابع "فايلر كان صريحا معي وأخبرني بأخطائي حتى أتفادى تكرارها وعدم مشاركتي أمام سموحة كان بسبب أخطائي في السوبر".

وأتم فتحي تصريحاته "احترمته كثيرا لأنه أخبرني بأخطائي حتى لا أكررها مرة أخرى".

وكان الأهلي متقدما على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في السوبر المصري، قبل أن يسجل الفريق الأبيض هدفين في الشوط الثاني.

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