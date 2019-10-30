عبد الحفيظ: فايلر لم يشتك من أرضية التتش.. وأعمل على التجديد لرباعي الفريق

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إكرامي - فتحي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن ريني فايلر المدير الفني للفريق لم يشتك من أرضية ملعب النادي مختار التتش.

وتحدث عبد الحفيظ لبرنامج "سهرة مع" عبر قناة "الأهلي" قائلا: "فايلر لم يعلق على أي شيء يخص أرضية التتش".

وواصل "أرى أن الأرضية الآن بحالة جيدة وبالطبع طبقا لحالة الطقس تحدث بعض المتغيرات".

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وعن التجديد لرباعي الفريق شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور قال: "ينتهي عقدهم في نهاية الموسم وأعمل على التجديد لهم".

وأكمل "لم يكن هناك وقت متاح للحديث في ذلك الملف الموسم الماضي، ولكنني سأعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "حسام عاشور له دور كبير في كل بطولات إفريقيا التي توجنا بها بعد عام 2001، وليد سليمان له دور في آخر بطولتين في 2012 و2013 والسوبر الإفريقي والكونفدرالية، بطولة 2012 هي بطولة وليد سليمان".

وواصل مدير الكرة في الأهلي "أحمد فتحي له دور كبير في البطولات التي نتوج بها، وشريف إكرامي خبراته تضيف لنا الكثير".

وأكمل "إكرامي في البطولات الإفريقية التي كنا نخوضها أثناء توقف الدوري كان له دورا كبيرا للغاية داخل وخارج الملعب".

وأتم "هؤلاء اللاعبون هم العكاز الحقيقي للفريق الذي نستند عليه".

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