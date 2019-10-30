بالفيديو - مباراة أرقام ميسي وسواريز القياسية.. برشلونة في الصدارة بالفوز على بلد الوليد

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد اكتساح بلد الوليد بخماسية مقابل هدف في مباراة الأرقام القياسية ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري.

الفريق الكتالوني دخل اللقاء وعينه على القمة بعد تعادل أتليتكو مدريد الإسباني مع ديبورتيفو ألافيس في افتتاح الجولة بهدف لكل فريق.

تقدم البلاوجرانا بهدف أول مبكر في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية على الطائر من المدافع الفرنسي كليمون لونجليه من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع الضيف في تشتيت الكرة.

وعقب مرور ربع ساعة من عمر اللقاء سجل كيكو أوليفاس هدف التعادل من خطأ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي تصدى للكرة لكنه ارتدت في أقدام مدافع بلد الوليد لتسكن شباك برشلونة.

ضغط برشلونة تواصل في الشوط الأول بالدقائق المتبقية، أسفر أولا عن هدف التقدم عبر أرتورو فيدال في الدقيقة 29 مستفيدا من عرضية ليونيل ميسي.

وكالعادة سجل الأرجنتيني الهدف رقم 50 له من ركلة ثابتة بشكل عام في مسيرته و101 من خارج منطقة الجزاء مع برشلونة في الدقيقة 34.

تغييرات أرنستو فالفيردي في الشوط الثاني جاءت بدافع تنشيط اللاعبين بنزول إيفان راكيتيتش وأنطوان جريزمان في الدقيقتين 60 و63.

ليونيل ميسي سجل الهدف الرابع عقب حصوله على بينية من الكرواتي البديل في الدقيقة 75 بتسديدة قوية أرضية على يمين الحارس.

وعزز الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة بهدف خامس بعد دقيقتين من الهدف الرابع ليصبح بلد الوليد الفريق رقم 27 الذي يسجل في شباكه بالدوري الإسباني مسجلا في شباك كافة الفرق التي شارك أمامها.

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فوز وضع لبرشلونة قدما في الصدارة برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع ريال مدريد بعد الفوز السابع للفريق في جميع البطولات، بينما توقف بلد الوليد عند 14 نقطة.

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