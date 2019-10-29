بالفيديو – بايرن يفلت من كمين بوخوم بثنائية مولر وجنابري في كأس ألمانيا

عاد بايرن ميونيخ من بعيد وخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا من يد بوخوم في الدقائق العشرة الأخيرة.

المباراة التي أقيمت ضمن مباريات دور الـ 32 شهدت تقدم الفريق القابع في الدرجة الثانية الألمانية في الشوط الأول لكن تبديلات نيكو كوفاتش قادت البافاري لمواصلة الدفاع عن لقبه.

الكندي ألفونسو ديفيز البالغ 18 عاما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 بعدما أودع عرضية أصحاب الأرض في مرماه بالخطأ.

الكرواتي كوفاتش أجرى تبديلاته مع بداية الشوط الثاني بنزول روبرت ليفاندوفسكي بدلا من إيفان بيريسيتش.

ضغط البافاري تواصل لكن دون هز شباك الخصم، نزول فيليبي كوتينيو وتوماس مولر في الدقيقتين 57 و65 على الترتيب زاد من قوة الفريق الهجومية.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 83 بتسديدة من سيرجي جنابري الذي استغل عرضية جوشوا كيميتش مسكنا الكرة في الشباك مستفيدا من غياب الرقابة الدفاعية.

الدقيقة 88 شهدت طرد مدافع بوخوم بيلا كوتشاب بعدما سقط أرضا أمام منطقة الجزاء ثم عرقل مهاجم بايرن الذي حاول الحصول على الكرة وأشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة.

في الدقيقة التالية سجل البافاري هدف التأهل عن طريق البديل توماس مولر رغم الرقابة الدفاعية اللصيقة من عرضية كينجسلي كومان.

البافاري خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في انتظار نتيجة القرعة.

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