اسكواش - تأهل رنيم ونوران وعلي فرج للمربع الذهبي أمام الأهرامات

اختتمت منافسات اليوم الأول من ربع نهائي CIB لبطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية لرجال الاسكواش بتأهل ثلاثي مصري.

وشهدت المنافسات انسحاب نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بعد ٣ دقائق بسبب ظروف أسرية، بينما نجح زوجها علي فرج في التغلب على تلك الظروف بخبرته والتأهل للمربع الذهبي.

كانت البداية بمباراة قوية ومثيرة بين النيوزلاندي بول كول أمام فارس الدسوقي، وانتهت بتأهل النيوزلاندي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي النهائي المبكر المنتظر بين رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا ونور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، انسحبت نور في الشوط الأول بعد مرور ٣ دقائق فقط وكانت النتيجة ٧-٠ لرنيم.

واعتذرت نور الطيب بسبب ظروف أسرية اليوم الثلاثاء وعدم تركيزها في المباراة.وفي المباراة الثالثة دخل علي فرج المصنف الأول عالميا أمام الإنجليزي داريل سيلبي في موقف صعب بسبب الظروف الأسرية وانسحاب زوجته.

ورغم التأخر في الشوط الأول لصالح اللاعب الإنجليزي، حسم فرج المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليضمن التأهل لربع النهائي.

وفي آخر مباريات اليوم حولت نوران جوهر تأخرها لفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة متكافئة لتواجه رنيم الوليلي في المربع الذهبي.

وتختتم غدا الأربعاء مباريات ربع النهائي باللقاءات الآتية:

كريم عبد الجواد x مروان الشوربجي (6:30 مساء)

نور الشربيني x النيوزلاندية جويل كينج (7:30 مساء)

الفرنسي بابتيستي ماسوتي x الويلزي جويل ماكين (8:15 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم x هانيا الحمامي (9:15 مساء)

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