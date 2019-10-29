خضع محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الزمالك لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء في ألمانيا تمهيدا لإجراء عملية جراحة الرباط الصليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه الساعات المقبلة ستشهد تحديد موعد إجراء العملية، وإن كان الأقرب خضوعه لها يوم الخميس المقبل.

وأصيب محمود عبد العزيز في لقاء الزمالك ومصر المقاصة ما أدى إلى مغادرته المباراة في الدقيقة 78.

وقال مصدر في الزمالك في ذلك الوقت لـFilGoal.com إن: "إصابة الصليبي لم تأت في نفس الركبة التي أصيبت من قبل بقطع في الرباط الصليبي مرتين".

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

طالع أيضا

مدرب ليفربول: صلاح بخير

خبر في الجول - مصر تقترب من مواجهة ليبيريا

راؤول - الفرصة الأولى والأخيرة

هل يعود إبراهيموفيتش للدوري الإسباني؟

ما الذي ميز روبرت بيريز؟

ميسي: سأحاول إقناع عائلتي باللعب في الأرجنتين