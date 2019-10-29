بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" التفكير في تدعيمات يناير، خاصة أن القائمة مكتملة وللفريق الحق في استبدال واحد فقط.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد أجرى 4 استبدالات في فترة الانتقالات الصيفية وبذلك مسموح له استبدال وحيد في فترة يناير الشتوية.

أزمة الوسط:

وعلم FilGoal.com أن ما يسيطر على الجهاز الفني للزمالك استغلال هذا الاستبدال لحل أزمة وسط الملعب في ظل المعاناة مع إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وابتعاده لنهاية الموسم بجانب عدم عودة محمد حسن إلى المشاركة حتى الآن.

وكان محمد حسن قد أجرى عملية في غضروف الركبة أبعدته خلال الفترة الماضية عن المشاركة في مباريات الدوري المصري وإفريقيا.

ويعاني الزمالك من عدم وجود بدائل للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، إذ أشرك ميتشو أحمد سيد زيزو ويوسف "أوباما" في ذلك المركز من قبل لتعويض النقص العددي.

ويخشى الزمالك من إجهاد حامد وساسي بسبب ضغط المباريات الفترة المقبلة مع الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وعدم وجود بديل لتعويضهما.

استغلال الاستبدال:

كما أشرنا إلى أحقية الزمالك في إجراء استبدال في شهر يناير المقبل، فأصبح التفكير الأكبر هو دعم خط الوسط.

وعلم FilGoal.com أن هناك مقترحا بإعادة التفاوض مع وادي دجلة من أجل ضم محمد عبد العاطي.

وكانت هنالك محاولات في فترة الانتقالات الصيفية لضم محمد عبد العاطي لكن الزمالك رفض في النهاية بسبب المغالاة المادية من جانب مسؤولي دجلة على حد قولهم.

ولكن ماذا لو أصر دجلة على طلباته المادية؟ علم FilGoal.com أن هناك اقتراحا في حالة فشل ضم عبد العاطي من وادي دجلة إلى استعانة الزمالك بأحد أبنائه المعارين.

ويفيد المقترح بطلب قطع إعارة محمد أشرف "روقة" من إنبي والعودة من جديد إلى الزمالك في يناير.

هنالك نية أيضا للتفكير في إعارة أحد لاعبي الزمالك الذين لا يشاركون باستمرار مع ميتشو إلى إنبي كتعويض على ضم روقة.

حسم أمر الوسط؟

يبقى التفكير الأبرز لنادي الزمالك وجهازه الفني في تلك الفترة هو تدعيم صفوف خط الوسط في يناير.

ولكن بالرغم من ذلك لن يحسم الزمالك أمره خاصة وأن متبقي شهرين قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير.

وينتظر الزمالك ما سيسفر عن الأيام المقبلة خاصة مع ضغط مباريات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

إذ يخشى الزمالك أن يكون هناك نقص في أحد المراكز الأخرى بسبب توالي المباريات أو الإصابات المفاجئة للاعبين.

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