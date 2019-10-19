إيقاف الدوري التشيلي بعد احتجاجات على رفع أسعار تذاكر المترو

قرر الاتحاد التشيلي لكرة القدم إيقاف مسابقة الدوري المحلي من السبت إلى الإثنين في العاصمة سانتياجو بسبب أعمال عنف.

الحساب الرسمي للاتحاد أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في ظل الوضع الذي يؤثر على سانتياجو ، قرر ANFP تعليق مباريات كرة القدم الاحترافية في دوري الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، وكرة القدم النسائية وكرة القدم للشباب نهاية هذا الأسبوع في العاصمة".

وتقرر تأجيل 6 مباريات في جدول الدوري الدرجة الأولى، منها مباراة كولو كولو ويونفرسيداد كاتوليكا متصدري الترتيب، ومواجهة أخرى بين يونفرسيداد دي تشيلي أمام إيفرتون.

تأجيل مباريات الدوري المحلي في تشيلي يأتي بعدما أُعلنت حالة الطوارئ في العاصمة بسبب احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المترو التي امتدت إلى أعمال تخريب وفقا لتقارير.

ويحتل يونفرسيداد كاتوليكا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعد مرور 24 جولة ويحل خلفه كولو كولو برصيد 40 نقطة.

فيما يحتل بالستينو التشيلي المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

الجدير بالذكر أن الملعب الوطني في العاصمة سانتياجو يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس الشهر المقبل والذي يقام لأول مرة على ملعب محدد مسبقا منذ بداية البطولة.

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