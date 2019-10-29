تقرير: بوفون سيستمر حتى عامه الـ 43

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

بوفون - يوفنتوس

يبدو أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس لا توجد لديه نية للاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن بوفون لا ينوي الاعتزال بنهاية الموسم ويريد الاستمرار حتى صيف 2021 أي عندما يكون عمره 43 عاما.

وكان بوفون قد انتقل إلى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بسبب عدم ضمانه خوض مباريات مع يوفنتوس قبل أن يعود مع بداية الموسم الجاري.

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وأضاف التقرير أن بوفون يفكر بجدية في الاستمرار حتى 2021 ويوفنتوس على استعداد للتحدث معه على عقد جديد.

وسيبلغ بوفون من العمر 42 عاما بنهاية الموسم الجاري بينما سيبلغ عامه الـ43 بنهاية موسم 2021 إذ استقر على الاستمرار.

وخاض بوفون ثلاث مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي واستقبلت شباكه هدفين بينما حافظ على نظافة الشباك في مباراة وحيدة.

وفاز يوفنتوس في الثلاث مباريات التي خاضهم بوفون هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

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