جيجز يجيب.. هل يفوز يونايتد 99 على فريق سيتي الحالي؟

فريق مانشستر يونايتد 1999 كان متألقا في سماء إنجلترا وأوروبا، مثل الفريق الحالي لمانشستر سيتي، لكن من يفوز لو تمت المقارنة بينهما، ريان جيجز نجم الشياطين الحمر السابق يجيب.

يونايتد 1999 توج بالدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا حين ضم العديد من نجوم العالم وقتها.

وقال جيجز في تصريحات مصورة عند سؤاله عن الأمر "100% يونايتد 1999 سيفوز، لن يكون الامر سهلاً لكن سنفعل ذلك".

وأضاف "فريق مانشستر سيتي الحالي رائع مع مدرب رائع ولكن فريقنا كان مميزاً".

وتوج سيتي بالدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 1999 أقيمت على ملعب كامب نو معقل برشلونة، وفيها كان بايرن ميونخ الألماني متقدما بهدف منذ الدقيقة الخامسة حتى اللحظات الاخيرة.

قبل أن يسجل يونايتد هدفين ويغير وجهة الكأس ذات الأذنين الطويلتين بهدف البديل أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، في واحدة من أكثر مباريات كرة القدم إثارة على مر التاريخ.

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