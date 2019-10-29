تذكرتي: 6 تذاكر حصة الفرد في تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما أن حصة الفرد ستكون 6 تذاكر.

وقال بيان الشركة أن الشرط هو ارتباط التذاكر ببطاقة مشجع (Fan ID)، في وجود 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لتسليم التذاكر.

ويعود نظام تذكرتي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري بحسب بيان الشركة.

وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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