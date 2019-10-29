سكاي: روما يبتعد عن فكرة ضم لاعب سيتي السابق بعد فترة معايشة

قرر نادي روما ألا يضم جاك رودويل لاعب وسط إيفرتون ومانشستر سيتي السابق بعدما خاض اللاعب فترة معايشة مع النادي الإيطالي، وذلك وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة البريطانية إن رودويل صاحب الـ28 عاما خضع للفحص الطبي وكذلك قياسات بدنية مع نادي روما طيلة الأسبوع الماضي.

رودويل الدولي الإنجليزي السابق لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع نادي بلاكبيرن روفرز بنهاية الموسم الماضي في شهر يوليو 2019.

وكان رودويل يتنافس مع مارسيل بوتشيل لاعب وسط منتخب ليشتنشتاين، والذي فضل روما عدم التوقيع معه كذلك.

رودويل انضم إلى مانشستر سيتي قادما من إيفرتون في صيف 2012 بمبلغ 15 مليون يورو، ورحل إلى سندرلاند في صيف 2014 ثم في صيف 2014 إلى سندرلاند وبعد 4 أعوام إلى بلاكبيرن.

ومنذ عام 2011 لعب رودويل الذي يجيد اللعب كمحور ارتكاز وقلب دفاع 3 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وتوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2013-2014.

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