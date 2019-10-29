ماركا: شانجهاي شينوا يرغب في ضم جاريث بيل

أبدى نادي شانجهاي شينوا الصيني رغبته في الحصول على خدمات جاريث بيل جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال التقرير إن ريال مدريد يرغب في ترك بيل يرحل ربما بدون مقابل فقط لكي يتخلص من قيمة عقده النسوية التي تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

تقارير كثيرة أكدت أن جاريث بيل صاحب الـ30 عاما في طريقه للانضمام إلى نادي جيانجسو سونينج خلال السوق الصيفية الماضية إلا أن الصفقة توقفت فجأة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية وقتها إن عائلة بيل حالت دون رحيله إلى الصين، وطلبت من وكيله البحث عن ناد في أوروبا، وهو ما نفاه بارنيت.

أما بعض التقارير الأخرى فقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة أن يستمر اللاعب مع الفريق، خاصة وأنه أخبر النادي الصيني أنه لن يضم اللاعب مجانا.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود.

جاريث بيل كان قد تعرض لإصابة جديدة أبعدته عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا في تصفيات يورو 2020.

اقرأ أيضا

الحلقة الأولى من حكايات ملك النص

محمد هاني يفجر مفاجأة

آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويجيب عن "هل يدعم الزمالك؟"

مرتضى: أريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

ميلنر: لأول مرة أشعر بتوتر جمهور ليفربول