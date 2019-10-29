هازارد: سأقدم أفضل ما لدي للتتويج بدوري الأبطال والثنائية المحلية هذا الموسم

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - ريال مدريد

يهدف إدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد لتحقيق عدة بطولات في موسمه الأول مع الفريق الملكي بنهاية هذا الموسم.

في الصيف الماضي انضم هازارد إلى ريال مدريد بعقد حتى 2024.

وقال هازارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ألعب من أجل هذا القميص، عندما أدخل الميدان وأرى جماهير سانتياجو برنابيو، أشعر بالسعادة. لهذا أنا هنا، للعب في هذا الملعب ومساعدة زملائي".

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وأضاف "بالنسبة لي هو حلم، فأنا ألعب في أفضل نادٍ في العالم. سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والكأس".

واستمر "علينا الفوز بالألقاب في نهاية الموسم. بلقب واحد، اثنين، ثلاثة أو أربعة ألقاب. ما نريده هو الفوز وسأحرص أنا على تقديم أفضل ما لديّ والفوز بالمباريات، وآمل ان نحقق كل غاياتنا".

ريال مدريد يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الصدارة، وذلك بعد مرور 10 جولات.

أما في دوري الأبطال فأن الفريق يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

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