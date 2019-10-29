خاص نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود خضع لجراحة ناجحة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 12:30

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود

أعلن نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي، خضوع اللاعب لعملية الرباط الصليبي بنجاح ظهر الثلاثاء بألمانيا.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com: "اللاعب أجرى العملية بنجاح والأمور مستقرة".

وفي وقت سابق، أعلن شوقي أن محمود سيغيب لـ8 أو 9 أشهر عن الملاعب.

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وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم الأربعاء الماضي مصابا واضطر لإجراء آشعة على ركبته أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة السليمة.

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي قادما من وادي دجلة قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى وعاد بعد 279 يوما باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي.

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