انتظام معلول وجيرالدو في مران الأهلي الأربعاء.. وفحص طبي لمتولي

ينتظم الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا في مران الأهلي غدا الأربعاء بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصلا عليها من الجهاز الفني.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

ويصل الثنائي معلول وجيرالدو إلى القاهرة اليوم الثلاثاء على أن ينتظما غدا قبل السفر إلى الإمارات للمعسكر الخارجي بعد غد الخميس.

وحصل الثنائي على راحة إضافية من أجل السفر إلى بلديهما وقضاء فترة إجازة خلال فترة التوقف الدولي.

ويواصل الأهلي تدريباته تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف الدوري وافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهاية نوفمبر المقبل.

ويخوض الأهلي مران اليوم مكتمل الصفوف بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية لبعض اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وتتجه بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الخميس المقبل للدخول في معسكر لمدة اسبوع.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في فريق الأهلي عن مواصلة التنسيق للاتفاق على خوض مباراة ودية المقرر أن يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر.

وعلى جانب آخر يخضع محمود متولي مدافع الفريق لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة.

وكان متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء السوبر المصري في سبتمبر ويتحدد موعد عودته للمران الجماعي على ضوء نتيجة الفحص الطبي.

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