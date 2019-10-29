اسكواش - رنيم الوليلي ونور الطيب نهائي مبكر في دور الثمانية.. تعرف على تاريخ مواجهتهن

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ربع نهائي بطولتي CIB العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية للرجال أمام سفح الأهرامات، وتشهد نهائي مبكر بين رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا ونور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

تواجه الثنائي رنيم الوليلي ونور الطيب 21 مرة سابقة، وكانت الأفضلية لرنيم الوليلي في 13 مناسبة مقابل 8 لنور الطيب.

تقدم نور الطيب أحد أفضل مواسمها على الإطلاق، وفي ثلاث بطولات أقيمت حتى الآن في الموسم وصلت نور إلى النهائي في جميعهم.

بينما رنيم الوليلي حاملة لقب بطولة العالم 2017 والمصنفة الأولى عالميا، تسعى للوصول لنصف النهائي والحفاظ على سجلها في صدارة التصنيف.

ورغم الأفضلية التاريخية لرنيم الوليلي، إلا أن المواجهة تشهد تكافؤ كبير بين الطرفين في المباريات الأخيرة، إذ فازت كل منهن بثلاث مباريات في أخر 6 مناسبات.

يتواجه الثنائي للمرة الرابعة هذا الموسم، أي يتواجهن في جميع بطولات الموسم الجاري حتى الآن، وكانت مواجهاتهن هذا الموسم كالآتي:

- كانت البداية في بطولة الصين المفتوحة في سبتمبر، وحصدت نور الطيب اللقب بالفوز على رنيم الوليلي 3-2 في مباراة قوية انتهى شوطها الفاصل 12-10.

- بعد ذلك وفي نفس الشهر فازت رنيم بلقب بطولة نيتسويت سان فرانسيسكو المفتوحة بالفوز على نور الطيب بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

- وأخيرا تغلبت نور الطيب في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة مع بداية شهر أكتوبر الجاري على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط دون رد.

تقابل الثنائي من قبل في بطولات العالم مرتين وفازت كل منهن بمباراة وكانت المواجهتين كالآتي:

أخر المواجهات في بطولة العالم كانت الموسم الماضي 2018 - 2019 وانتهت بفوز نور الطيب على رنيم الوليلي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة انتهى فيها الشوط الفاصل بـ 12 - 10.

وفي نسخة عام 2014 تقابل الثنائي في ربع النهائي وتفوقت رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

طالع أيضا

رئيس سموحة: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير مستحيل

طالع مواعيد مباريات سيتي وبرشلونة يوم الثلاثاء

آل الشيخ يجيب.. هل يدعم الزمالك ماليا؟

تقرير: ماتيب يغيب 6 أسابيع للإصابة

بيل لا يعرف رئيس وزراء بريطانيا!

السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا