كوفاتش: لا أملك لاعبي ليفربول.. كيف أصل لـ200 كم/ساعة وسرعتي القصوى 100!

مثل غيره، يرى نيكو كوفاتش أن ليفربول أفضل فريق في أوروبا حاليا، ولو يطمح عشاق بايرن ميونيخ في مجاراة النادي الإنجليزي، فالكرواتي لا يرى ذلك ممكنا.

يعتقد كوفاتش أن هناك اختلافا واضحا بين لاعبي الفريقين، قائمة المدرب يورجن كلوب تستطيع الانطلاق بسرعة لا يمكن لأحد الوصول إليها.

وقال قائد كرواتيا السابق في حديثه للصحفيين:"ما فعله ليفربول أمام توتنام أظهر لماذا استحق الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن عليك امتلاك نفس اللاعبين لتحقق ذلك".

وواصل المدرب البالغ عمره 48 عاما "عليك بالاستخدام الأمثل لما في يديك. لا تحاول الوصول لسرعة 200 كم/ساعة على الطريق السريع وأقصى سرعة لديك تبلغ 100".

وأتم "لدينا لاعبون مختلفون. علينا إيجاد الخلطة المناسبة، قائمتنا جيدة، وبالطبع، تستطيع التحسن".

ربما كلام كوفاتش لا يعجب أنصار الفريق البافاري، لكنه قد يدلل بسقوط النادي أمام ليفربول في الموسم الماضي من دوري الأبطال.

وبالتأكيد، يمتلك كلوب قائمة يُحسد عليها، بوجود نجوم عديدة أبرزها الهدافين الإفريقيين محمد صلاح وساديو ماني.

طالع أيضا

رئيس سموحة: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير مستحيل

طالع مواعيد مباريات سيتي وبرشلونة يوم الثلاثاء

آل الشيخ يجيب.. هل يدعم الزمالك ماليا؟

تقرير: ماتيب يغيب 6 أسابيع للإصابة

بيل لا يعرف رئيس وزراء بريطانيا!

السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا