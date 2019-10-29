توريس: سعيد للغاية بارتداء قميص ليفربول من جديد

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 11:13

كتب : FilGoal

توريس سجل بمهارة فردية

عبر الإسباني فيرناندو توريس عن سعادته البالغة بارتداء قميص ليفربول من جديد في مباراة خيرية ستنظمها منظمة ليفربول في أنفيلد العام القادم.

ومن المنتظر أن يرتدي المهاجم الإسباني الذي سجل 81 هدفًا في 142 مباراة بألوان الريدز، قميص ليفربول للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق عام 2011 عندما يلتقي أساطير ليفربول مع أساطير برشلونة يوم 28 من مارس 2020.

وقال توريس لموقع ليفربول: "لقد تلقيت العديد من الدعاوي من ليفربول في الماضي للمشاركة في مباريات الأساطير، ولكنني لم أستطع تلبية تلك الدعاوي لأنني كنت لاعبًا في نادٍ آخر آنذاك".

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وأضاف "الآن، ستتاح لي فرصة اللعب بقميص ليفربول مرة أخرى، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وستذهب جميع أرباح المباراة لصالح منظمة ليفربول، والتي تسعى لمساعدة الأطفال المحتاجين، كما سيتم جمع بعض التبرعات من ريع المباراة لصالح منظمة بارسا.

ينضم لتوريس في المباراة المنتظرة كل من فابيو أوريليو وباتريك بيرجر وخوسيه إنريكي ولويس جارسيا، فيما سيشهد فريق أساطير برشلونة تواجد باتريك كلويفرت وخافيير سافيولا. ومن جانبه..

كان توريس قد شارك في مباراة خيرية أخرى أقيمت على ملعب أنفيلد في مارس من عام 2015، ويأمل في سماع الأغنية التي كانت جماهير ليفربول تتغنى بها إبان فترة تواجده مع الفريق مرة أخرى.

وأوضح توريس "لم تغب هذه الأغنية عن أذهاني طوال مسيرتي، ولازلت أسعد كثيرًا عند سماعها، فهي تعني لي الكثير. لقد غنتها الجماهير في تلك المباراة الخيرية عام 2015، ومن جانبي، سعدت كثيرًا بذلك لأنني أعلم أهمية العلاقة بين اللاعبين والجماهير".

وأتم "شعرت بالفخر منذ يومي الأول مع النادي، وأعلم أن العديد من المهاجمين الرائعين لعبوا لليفربول في آنفيلد. لقد شاهدت الجماهير عددًا كبيرًا من اللاعبين الممتازين، ولذلك كان من الرائع تأليفهم أغنية خاصة بي. لطالما سمعت هذه الأغنية في كل مباريات الفريق، وسيكون أمرًا جميلًا أن أسمعها مرة أخرى".

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