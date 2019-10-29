عصام مرعي: الزمالك لم يستفد من تأجيل القمة

يرى عصام مرعي المدرب العام للزمالك أن فريقه لم يستفد من تأجيل مباراة القمة ضد الأهلي التي كان مقررا لها 19 أكتوبر الماضي.

وصرح مرعي خلال استضافته بقناة القاهرة والناس "تأجيل القمة ليس في صالح الفريق فنيا، بل أرى أن توالي المباريات والتأقلم مع أجواء المنافسة يجعلنا في حالة أفضل".

وأضاف "كان لدى اللاعبين دافع وحافز كبير في الرد وتعويض خسارة السوبر، لاحظت ذلك في الأحاديث الجانبية معهم، وكذلك مدى جديتهم في التدريبات".

وأشار مدرب الزمالك "لم تكن لدينا مشكلة تمنعنا من خوض لقاء الأهلي، لدينا إدارة قوية، وجهاز فني مميز، وتشكيل جيدة من اللاعبين وبدائل قوية".

ولفت "على مدار أسبوع كامل، بدأنا عملا جادا ومكثفا استعدادا لمواجهة الأهلي، الجهاز الفني واللاعبون لم يكن في حساباتهم إمكانية تأجيل اللقاء بدليل أيضا قرار رئيس النادي بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين وإنهاء بعض الأزمات الخاصة بمحمود جنش وطارق حامد".

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واستطرد عصام مرعي "رغم اللغط وما أثير عن إمكانية تأجيل اللقاء، كنا مستمرون في البرنامج وكنا جاهزون لمواجهة الأهلي، وحفزنا رئيس النادي للقاء ورصد مكافأة كبيرة للاعبين".

وأتم "عقد ميتشو (المدير الفني للزمالك) عدة محاضرات مع اللاعبين، وركز كثيرا على أول 60 دقيقة من مباراة السوبر، وأبلغ اللاعبين أنه لابد من بداية قوية مثلما أنهينا آخر 25 دقيقة في السوبر بأداء رائع وسجلنا هدفين، حيث أشار ميتشو إلى أنه إذا بدأنا اللقاء مثلما أنهيناه لكانت الأفضلية للزمالك".

كانت الجماهير تنتظر كالعادة مباراة حامية الوطيس بين الناديين الأكبر في مصر وإفريقيا، لكن أُجلت قبل أن يُؤجل الدوري المصري الممتاز كله لما بعد كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وانضم لاعبون من الزمالك والأهلي إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبي، وآخرون استدعاهم حسام البدري مدرب الفراعنة لمعسكر منتخب مصر الأول.

ويستعد الزمالك بعد شهر لافتتاح مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية أمام مضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية.

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