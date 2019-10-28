تقرير: كينيا مهددة بالتجميد قبل مواجهة مصر

قال تقرير كيني إن اتحاد البلاد مهدد بالتجميد قبل مواجهة منتخب نجوم هارامبي بمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال موقع نيروبي نيوز إن الاتحاد الكيني مهدد بالتجميد بسبب قضية خاصة بطريقة تشكيل المجلس الانتخابي الذي سيدير انتخابات الاتحاد.

وأضاف الموقع أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد بتجميد الاتحاد الكيني بسبب اللجوء للمحاكم العادية.

وقال خطاب فيفا إن اللجوء للمحاكم العادية سواء من قبل الاتحاد الكيني الحالي، أو أي من أعضائه، سيؤدي لتجميد الاتحاد.

ويعترض أحد أعضاء الاتحاد، جورج مواوورا، على تشكيل المجلس الانتخابي وذهب للقضاء العادي بدلا من اللجوء للمحاكم الرياضية في دعواه بعدم حياد المجلس.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني يوم 14 نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة نحو كأس أمم إفريقيا 2021.

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